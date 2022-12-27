Politika

Lavrov'dan Ukrayna'ya: Taleplerimizi yerine getirmezseniz, meseleye Rus ordusu karar verecek

Moskova'nın taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, "Aksi takdirde meseleye Rus ordusu karar verecektir" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov
dünya Sergey Lavrov Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, “Rejim tarafından kontrol edilen bölgelerin askerden ve Nazilerden arındırılması ve yeni topraklarımız da dahil olmak üzere Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasına dair taleplerimiz düşman tarafından çok iyi biliniyor. Mesele basit: İyiliğiniz için bunları yerine getirin. Aksi takdirde meseleye Rus ordusu karar verecektir” dedi.

"ABD ve NATO müttefiklerinin stratejik hedefinin, ülkemizi zayıflatmak ve hatta yok etmek için bir mekanizma olarak Rusya'yı savaş alanında yenmek olduğu sır değil” diyen Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçlayarak Moskova-Washington ilişkilerine değindi.

Sergey Lavrov, “Ülkemizi stratejik bir yenilgiye uğratmayı hedef ilan eden Biden yönetimi ile normal bir iletişim sürdürmek nesnel olarak imkansız” diyerek, Washington'ın ‘Rus karşıtı çatışmacı rotasının giderek daha keskin ve kapsamlı hale geldiğini’ sözlerine ekledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv