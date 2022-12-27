Erbil’de bir petrol rafinerisinde yangın

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre, Erbil-Giwer karayolu üzerinde bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

K24’e konuşan Erbil İtfaiye Sözcüsü, ekiplerinin olay yerine geldiğini ve 7 itfaiye aracının yangını kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

Muhabirimiz, yangının çıkış nedeninin ve hasarın boyutunun henüz bilinmediğini, ekiplerin yangını söndürmeye çalıştığını aktardı.

Ayrıca yangından dolayı yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.