Yaşam

Erbil’de bir petrol rafinerisinde yangın

Erbil-Giwer karayolu üzerindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan petrol rafinesi yangın Erbil

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre, Erbil-Giwer karayolu üzerinde bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

K24’e konuşan Erbil İtfaiye Sözcüsü, ekiplerinin olay yerine geldiğini ve 7 itfaiye aracının yangını kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

Muhabirimiz, yangının çıkış nedeninin ve hasarın boyutunun henüz bilinmediğini, ekiplerin yangını söndürmeye çalıştığını aktardı.

Ayrıca yangından dolayı yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv