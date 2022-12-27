Paşinyan’dan Rusya’ya tepki: Kontrol Rus barış gücünde değil

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Putin ve Paşinyan, St. Petersburg’da Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmede Paşinyan, Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ı birbirine bağlayan Laçın Koridoru'nun 20 gündür Rus barış gücü askerlerinin kontrolünden çıktığını ileri sürdü.

Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Protestoların yol açtığı blokaj nedeniyle yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığı bölgede gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı baş gösteriyor.

'Krizi' ve çözüm yollarını tartışmak istediğini söyleyen Paşinyan, "Burası Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin sorumluluk bölgesi ama anlaşmanın aksine, Laçın Koridoru Rus barış gücü askerlerinin kontrolü altında değil" dedi.

Paşinyan tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda asıl mesele, en acil mesele Laçın Koridoru'nda yaşanan kriz. Biliyorsunuz, Laçın Koridoru neredeyse 20 gündür kapalı. Burası Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin sorumluluk alanı. Rusya Devlet Başkanı, Azerbaycan Devlet Başkanı ve Ermenistan Başbakanı'nın üçlü deklarasyonuna göre Laçın Koridoru'nun Rus barış güçlerinin kontrolü altında olması gerektiğini ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçın Koridoru üzerinden yolcuların, malların ve insanların engelsiz bir şekilde hareket etmesini garanti ettiğini hatırlatmak isterim."

Öte yandan Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü görüşme yaptıklarını da kaydeden Putin, "Dün sizinle başladık ve üçlü görüşmeyi başardık. Elbette asıl mesele Güney Kafkasya’daki durumun bir bütün olarak çözülmesi, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Karabağ ile ilgili her şey. Anlaştığımız gibi tüm bu konuları ayrıntılı olarak tartışacağız" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere konuşan Putin, liderlerin konuyu pazartesi akşamı görüşmeye başladıklarını söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Bu arada Bakü, protestoların kendiliğinden geliştiğini belirtiyor, Erivan ise Azerbaycan'ı, Ermenileri tartışmalı bölgeyi terk etmeye zorlamak için (böylesi) gösterileri organize etmekle suçluyor. (Kaynak: Euronews, AFP)