Politika

Şırnak'ta 15 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
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kürdistan Şırnak Şırnak Valiliği özel güvenlik bölgesi

HABER MERKEZİ

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2565 sayılı “Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu” uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kurt Dağı, Kela Memê (Kel Mehmet) Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 1-15 Ocak'ta “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu alanların koordinatlarının valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı kaydedildi.

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