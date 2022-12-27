Politika

Suriye, hava sahasını Rus sivil uçaklara açtı

Suriye Sivil Havacılık Servisi Başkanı Basem Mansur, Rus sivil uçaklarının ülkenin hava sahasını kullanmasına izin verildiğini belirtti.
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HABER MERKEZİ

Suriye Sivil Havacılık Servisi Başkanı Mansur, RIA Novosti ajansına “Rusya Sivil Havacılık Servisi, Rus sivil uçaklarının Suriye hava sahasından geçişine izin verilmesi amacıyla Suriye makamlarına başvurdu. Suriye hükümeti hemen izni verdi” açıklamasında bulundu.

Uçaklar için hava koridorlarının sağlanması amacıyla Rusya’dan uçuş programını talep ettiklerini ve cevap beklediklerini anlatan Mansur, uçuş güvenliğini sağlama gücünde olduklarını kaydetti.

Halihazırda Kıbrıs, Irak, Lübnan ve Ürdün uçakları Suriye hava sahasını transit olarak kullanabiliyor.

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