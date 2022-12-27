Uluslararası Koalisyon Sözcüsünden K24’e: DAİŞ tamamen zayıfladı

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Rachel Jeffcoat, DAİŞ’in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’le mücadele konusunda Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuyla işbirliğini sürdürdüğünü vurgulayan Rachel Jeffcoat, DAİŞ’in tamamen zayıfladığını dile getirdi.

Geçmişte DAİŞ’e karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında örgütün kontrolünde toprak kalmadığını anımsatan Rachel Jeffcoat, şu anda DAİŞ hareketliliğinin nedeninin Irak’ın istikrarını bozmaya yönelik olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“DAİŞ, Irak’ın istikrarını bozmak için elindeki tüm araçları kullanmaya çalışıyor. Ancak örgütün tamamen yenilmesi için Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuna destek vermek üzere buradayız.”

DAİŞ’in faaliyetlerini izlemeye devam ettiklerini ifade eden Koalisyon Sözcüsü, örgüte çok sayıda darbe vuran Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuyla işbirliği yapmaya devam edeceklerini de ekledi.

Diğer yandan DAİŞ’le mücadele konusunda Peşmerge Güçleri’nin büyük bir deneyime sahip olduğunu söyleyen Jeffcoat, teröre karşı savaşta konusunda da Peşmerge Güçleri’nin rolüne dikkat çekti.

Jeffcoat, “Bu nedenle Peşmerge Güçleri, DAİŞ saldırılarını püskürtme yeteneğine sahiptir” dedi.

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