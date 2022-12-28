Sağlık

‘Çin’de 1 milyon kişi Covid-19’dan ölebilir’

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini artırdığı Çin'de hastanelerde yoğunluk artarken, 2023'te ülkede bir milyon kişinin Covid-19'dan öleceği tahmin ediliyor.
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dünya Çin Covid-19 ölümler vaka artışı

HABER MERKEZİ

Çin, bu ayın başlarında covid-19 salgınına karşı katı uygulamaları içeren "sıfır vaka" stratejisinden geri adım attı.

Vakaların arttığı ülkede hastaneler, aşırı yoğunluktan muzdarip.

Chengdu şehrindeki Huaxi Hastanesi için ambulans şoförlüğü yapan bir kişi, "30 yıldır bu işi yapıyorum ve bu, şu ana kadar bildiğim en yoğun hal" ifadesini kullandı.

Hastaneye ambulansla gelenlerin çoğuna, nefes almalarına yardımcı olması için oksijen tüpü veriliyor.

Acil servisin ecza bölümünde çalışan personel ise "Neredeyse tüm hastalar coronavirüslü" diye konuştu.

Uluslararası sağlık uzmanları, gelecek yıl Çin'de Covid-19 kaynaklı en az 1 milyon ölümün gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Çinli yetkililer, ülkeye gelen yolcuların karantinaya alınması zorunluluğunun 8 Ocak itibarıyla sonlandırılacağını açıklamıştı.

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