Akşener’den Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında açıklama: Birlikte kazanacağız, niye dağılsın Altılı Masa?

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Gazeteci - yazar Murat Yetkin'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı ikili görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı cezanın ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi.

Meral Akşener “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” dedi.

Akşener, şöyle devam etti:

“Bu, bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi'ne kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması, bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim, orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana."

Akşener, “Masa dağılıyor mu” sorusuna ise, “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.

Adaylık meselesinin konuşulup konuşulmadığına yönelik soru üzerine de Akşener, "Onu, Altılı Masa'da konuşacağız" dedi.