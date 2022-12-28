İmamoğlu: Raporda sadece ben ve yöneticilerim suçlanıyorsa, gök kubbeyi başınıza yıkarız

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında belediyeye yönelik yürütülen terör soruşturması hakkında konuştu.

Kendisinden önceki yönetimlerde işe alınan bazı kişiler hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamaları olduğunu savunan İmamoğlu, "O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanıyorsa, gök kubbeyi başınıza yıkarız. Herkese eşit muamele yapılmışsa tamam aksi takdirde AK Parti milletvekili adayı müfettiş, bu eksikliği yapmışsa bilerek ve isteyerek görevi ihmal suçu işlemiştir. Hesabını çatır çatır bakanıyla beraber öder" dedi.

İmamoğlu, hakkında açılan dava için de, "Bu bir hukuk davası değil, siyasi davadır. Bu bir kişisel dava değil, ulusal davadır. Bu bir mağduriyet davası değil, haysiyet davasıdır" ifadelerini kullandı.

Kendisinin hedefte olduğunu söyleyen İBB Başkanı, "Çünkü İmamoğlu onların iktidar anlayışlarının, rant kaynaklarının merkezini söküp almıştır" diyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görevini ihmal etmekle suçladı, görev ihmallerinin başı olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Kendisine yöneltilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İBB başta olmak üzere bütün belediyeler için erken seçim' çağrısına ilişkin bir soruya da "2024 seçimlerinin hemen seçim yapalım vurgusunun iddiamızı ortaya koyan bir vurgu olduğunu düşünüyorum" dedi ve İBB Başkanlığı görevinin 2024'te dolacağını hatırlattı.

İmamoğlu, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir soruya, "Siyasetin gündeminde benim adaylığım yönünde bir tartışma yok. Altılı Masa’nın da yoğun bir gündemi var" diyerek yanıt verdi.