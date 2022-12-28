Dersim’de Gağan şenlikleri başladı

DERSİM (K24)

Dersim’de yüzyıllardır Gağan olarak bilinen şenlik ile eski yıl uğurlanıp yeni yıl karşılanıyor. Eski bir Alevi geleneği olan bu şenlik, dayanışmayı ve paylaşımı artırmayı amaçlıyor.

Bugün başlayan şenlikler üç gün boyunca Dersim’in ilçe ve köylerinde kutlanacak.

Alevi inancına göre, üç aylık ibadet takviminin başlangıcı da olan Khal Gağan, Hızır ve Heftamal’a bağlanarak 21 Mart’ta tamamlanacak. Yeni yıl (Serê Salê) hazırlıkları 21 Aralık’ta başlıyor. Aleviler, Khal Gağan kutlamaları için hazırlanma sürecine giriyor ve evlerinin iç ve dış temizliğini yapıyorlar.

Dün Dersim Belediyesi konferans salonunda saat 18.00'de Cemal Taş moderatörlüğünde sanatçı Kemal Kahraman, ‘Dersim ibadet takviminde Gağan, Hızır, Heftemal’ konulu bir söyleşiyi gerçekleştirdi.

Bugün ise 11.30'da biri çocuklardan oluşan toplamda dört Gağan ekibi ile birlikte Seyit Rıza'ya Gağan yürüyüşü yapıldı. Burada lokmalar dağıtıldı. Daha sonra Gağan ekipleri, mahalleleri gezecek. Toplanan lokmalar ise akşam 18.00'de belediye konferans salonunda pay edilecek. Burada Dersim Belediyesi korosunun bir dinletisi olacak.

Her sene olduğu gibi bu yıl da 29 Aralık’ta Ovacık’a bağlı Kedek köyündeki ziyarete gidilecek ve Gağan lokması pay edilecek.