Spor

Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye dönüştürülecek

2022 Dünya Kupası sona ererken Arjantin forveti Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği 'Bişt'e milyonluk talip çıkmasından ardından bu sefer de kaldığı odanın müzeye dönüştürülmesine karar verildi.
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Messi
Messi
dünya Lionel Messi Müze

HABER MERKEZİ

Kariyerinde 7 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksiği de Dünya Kupası'nı kazanarak doldurdu.

The Mirror'ın haberine göre, Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin kaldığı odanın müzeye dönüştürülmesine karar verildi.

Messi'nin hayranları, yıldız oyuncunun maç için hazırlandığı yeri yakından görebilecek.

Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti.

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