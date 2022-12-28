İmamoğlu ve Soylu arasında tartışma

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve çeşitli belediyelere yönelik yürütülen 'terör' soruşturması ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik basın toplantısı düzenledi.

"Biraz önce İBB Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını takip ettik. Herkesin kendisini savunma hakkı vardır. Bu hem doğal bir haktır, hem de demokrasi içinde olması gereken bir gerçekliktir” diyen Soylu, şunları dile getirdi:

“Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu yaşanmışlıklardan öğrendiğimiz bir şey de, terör örgütlerinin meşru alanları kullanmaları, meşru alanlara sızmasıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Dağdaki terörle mücadele ne kadar zorsa, bu ondan biraz daha zordur. Çünkü dağdaki teröristi biliyorsunuz. Zaman zaman terörle iltisaklı belediyelere görevlendirmeler yapıldı. Yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı. Doğu ve Güneydoğu'da PKK ve KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen belediye başkanları, meclis üyeleri, personel görevden alındılar. FETÖ'den devlete sızmış yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Bizim bakanlığımızdan 50 bini aşkın kişi çıkarıldı. FETÖ'yle irtibatlı belediyeler oldu.”

Soylu, “Bu devleti tüm terör örgütlerinden temizlemek için ortaya koyduğumuz bir mücadelenin sonucudur. Zorlu bir sürecin sonunda kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırabildik. Bu yüzde 100 müdür; kriptosu var, uykuya yatmış olanı var, hamle yapmayı kendine görev almış olanlar var. Biz bunları sökebilmek için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“ANAYASA SORUMLULUK VERİYOR”

Ayrıca, “Kamunun kendine ait sorumlulukları vardır” diyen Soylu, şunları kaydetti:

“Görev yapanların da sorumlulukları vardır. Anayasa'nın 127'nci maddesi çok açık ve nettir. Yerel yönetimler için bizatihi bize yetki vermiştir. Bu soruşturmaları yürütürken elimizde bir rehber olan bir kanun var. Siyasi değerlendirme yapabilirsiniz. Ancak şunu söylemem gerekir; eğer Doğu ve Güneydoğu'daki veya FETÖ'yle irtibatlı belediyelerde gereğini yerine getirmemiş olsaydık Doğu ve Güneydoğu'nun haline nasıl olurdu? Birtakım siyasal saiklerle ve siyasal baskılarla Avrupa'dan ve Türkiye'den bize geri adım attırmaya çalışanlar elbette başarılı olamazlar.”

“İMAMOĞLU SAYGILARINI SUNARAK BENİ ARADI”

Türkiye İçişleri Bakanı, “CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak, meseleleri demagojiyle anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz' diye ricası olmuştur. Biz 'kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin” şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU SOYLU'YU YALANLADI: ARAMADIM

İmamoğlu ise bu sözlere Twitter'dan yanıt verdi.

“Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş” diyen İmamoğlu, “Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN” ifadelerini kullandı.