Irak Cumhurbaşkanı’ndan K24’e: Tüm mültecilerin sorununun çözümünü önemsiyoruz

MUSUL (K24)

Musul’u ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, “Musul’da olduğum için çok mutluyum” dedi.

Ziyareti esnasında K24 muhabirinin sorusuna yanıt veren Reşid, Musul’un tüm dinlerin ve ulusların büyük yurdu olduğunu kaydetti.

Musul’un tüm Irak için önemine dikkat çeken Reşid, “Coğrafi ve stratejik açıdan terörle karşı karşıya kalmıştır” dedi.

Öte yandan Musul’daki sorunları çözmek istediklerini ifade eden Reşid, “Sadece Musul'da değil, Irak'ın tamamında tüm mültecilerin sorununun çözülmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.