Gezi davası: Osman Kavala’ya verilen müebbet kesinleşti

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Gezi Parkı eylemleri davasında, iş insanı Osman Kavala ve 7 sanık için verilen hapis cezaları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.

Gezi Parkı Davası'nda "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanık için de 18'er yıl hapis cezasında karar kılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, kararı yerinde bulduğunu açıklayarak onadı.

ANKARA'DA 23 SANIĞA CEZA

Bugün görülen Ankara'daki Gezi Parkı Davası'nda da mahkeme, 23 sanığa 10 ay ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 3 sanık için de beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" iddiasıyla İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına hükmetmişti.