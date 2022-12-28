Politika

Ankara ile Şam arasında 11 yıl sonra üst düzey temas

Hulusi Akar ile Hakan Fidan, Moskova’da Suriye Savunma Bakan Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi.
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dünya Türkiye Suriye Hulusi Akar Hakan Fidan Şam Ankara Rusya Moskova Sergey Şoygu

HABER MERKEZİ

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan Rusya’nın başkenti Moskova'ya gitti.

Akar ve Fidan, Moskova ziyaretinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve “terörle mücadele” konuları ele alındı.

Toplantıda “Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı” belirtildi.

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