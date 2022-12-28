Ninova Valisi: Irak Cumhurbaşkanı Şengal'in sorunlarını çözme sözü verdi

MUSUL (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve beraberindeki heyet bugün Musul’u ziyaret etti.

Reşid’in Musul ziyaretiyle ilgili K24’e değerlendirmelerde bulunan Ninova Valisi Necim Ciburi, “Ninova’da Peşmerge Güçleri ile güvenlik güçleri arasında üst düzeyde koordinasyon söz konusu ve ortak operasyonlar sürdürülüyor” dedi.

Ninova halkının yaşadığı acıları ve sorunları Irak Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini belirten Ciburi, “O da bize, özellikle Şengal’in sorunlarını ve mültecilerin dosyasını çözmek için yardım sözü verdi” şeklinde konuştu.

IRAK CUMHURBAŞKANI’NDAN K24’E: TÜM MÜLTECİLERİN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜ ÖNEMSİYORUZ

Musul ziyareti esnasında K24 muhabirinin sorusuna yanıt veren Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Musul’un tüm dinlerin ve ulusların büyük yurdu olduğunu kaydetmişti.

Musul’un tüm Irak için önemine dikkat çeken Reşid, “Coğrafi ve stratejik açıdan terörle karşı karşıya kalmıştır” demişti.

Öte yandan Musul’daki sorunları çözmek istediklerini ifade eden Reşid, “Sadece Musul'da değil, Irak'ın tamamında tüm mültecilerin sorununun çözülmesini önemsiyoruz” şeklinde konuşmuştu.