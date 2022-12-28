Lavrov’dan Yunanistan açıklaması: S-300’ler konusunda güvence verdi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın Rusya'ya, S-300'leri başka ülkelere devretmeyeceğine dair güvence verdiğini açıkladı.

Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Lavrov, “Bu yakınlarda, Yunanistan’ın Ukrayna’ya S-300 devretmek istediği yönünde bilgi geçildi. Büyükelçimize talimat verdik, o da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na başvurdu ve bu sistemlerin Yunanistan’a verildiğini anımsattı” ifadesini kullandı.

Kontrata göre, Yunanistan’ın bu sistemleri hiçbir yere devretme hakkına sahip olmadığını söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz onlara bu yükümlülüklerini hatırlattık. Onlar da bunu hatırladıklarını söyledi. Bu tür şeyleri yakından takip ediyoruz. Aslında bu mesele, Doğu Avrupa’da bulunan birçok silahı kapsıyor. Bu silahlar, verilen izin üzerine eski Varşova Paktı ülkelerinde üretiliyordu. Yani tetikte olmak zorundayız, çünkü ‘Ukrayna Avrupa’dır’, ‘Avrupa da Ukrayna’dır’ diye ‘Ukrayna’yı kurtaralım’ sloganları altında birçok yasa dışı işler yapılıyor.”