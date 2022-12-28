Irak'taki hava saldırısında 10 DAİŞ'li öldürüldü

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Ağı, Diyala vilayetinde F-16 savaş uçaklarıyla DAİŞ’e yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, operasyon sonucu DAİŞ’e ait iki sığınak imha edildi ve 10 örgüt mensubu öldürüldü.

Medya Ağı’nın açıklamasında, “Güvenlik birimlerimiz, Irak genelinde DAİŞ’lilerin yakalanması için soruşturmalarını sürdürecek” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hefaci düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılında yaklaşık 200 DAİŞ’linin Irak savaş uçaklarınca düzenlenen bombardımanlarda öldüğünü söylemişti.

Hefaci, Irak güvenlik güçlerince operasyon ve çatışmalarda öldürülen DAİŞ’li sayısının ise 400 civarında olduğunu kaydetmişti.

Bu rakamların kesin rakamlar olmadığını belirten Hefaci, önümüzdeki günlerde Irak topraklarında ve sınır bölgelerinde DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili tam raporun açıklanacağını ifade etmişti.