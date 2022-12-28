Politika

Irak'taki hava saldırısında 10 DAİŞ'li öldürüldü

Irak’ın Diyala vilayetinde DAİŞ’e yönelik hava saldırısında 10 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Irak Diyala hava saldırısı DAİŞ

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Ağı, Diyala vilayetinde F-16 savaş uçaklarıyla DAİŞ’e yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, operasyon sonucu DAİŞ’e ait iki sığınak imha edildi ve 10 örgüt mensubu öldürüldü.

Medya Ağı’nın açıklamasında, “Güvenlik birimlerimiz, Irak genelinde DAİŞ’lilerin yakalanması için soruşturmalarını sürdürecek” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hefaci düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılında yaklaşık 200 DAİŞ’linin Irak savaş uçaklarınca düzenlenen bombardımanlarda öldüğünü söylemişti.

Hefaci, Irak güvenlik güçlerince operasyon ve çatışmalarda öldürülen DAİŞ’li sayısının ise 400 civarında olduğunu kaydetmişti.

Bu rakamların kesin rakamlar olmadığını belirten Hefaci, önümüzdeki günlerde Irak topraklarında ve sınır bölgelerinde DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili tam raporun açıklanacağını ifade etmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv