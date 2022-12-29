Ukrayna: Rusya, Kiev’i 100'den fazla füzeyle hedef aldı

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri duyuldu.

Yerel yetkililer, Rus birliklerinin füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rusya’nın 100’den fazla füzeyle Ukrayna’nın farklı bölgelerini hedef aldığını belirtti.

Arestoviç, birçok kentte alarm sirenleri çaldığını söyledi.

ZELENSKIY: 1800'DEN FAZLA YERLEŞİMİ GERİ ALDIK

Öte yandan dün açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Ukrayna'nın 1800'den fazla şehir ve köyünü işgalcilerden kurtarmayı başardık" demişti.

“Ukrayna mutlaka kazanacak. Artık Batı'da hiç kimse Rusya'dan korkmuyor ve korkmayacak" diyen Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya karşı bugün Ukrayna'ya silah desteği yaptığını hatırlatarak, "Ve tarihte ilk kez, Avrupa Birliği bu tür büyük ölçekli saldırılara karşı savunma yardımı yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.