Çavuşoğlu’ndan Şam’la görüşme açıklaması: BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor

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Basınla yılsonu değerlendirme toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz" dedi, kendisinin de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor" ifadelerini de kullandı.

Dün Rusya, Suriye ve Türkiye savunma bakanları ve istihbarat başkanları Moskova’da bir araya gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve birlikte Moskova'ya gittiği Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla görüşmüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay ortasında Türkmenistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, Şam rejimi ile temaslara değinmiş, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim" demişti.

Çavuşoğlu basın toplantısında Yunanistan ile süren gerilime de değindi, "Değil 12, Ege’de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" dedi.