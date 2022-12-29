DSG ve Uluslararası Koalisyon’dan ortak operasyon
HABER MERKEZİ
DSG tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon Güçleri’yle birlikte Til Hamis ve Hol bölgelerinde DAİŞ'in uyuyan hücrelerine “Cizire Yıldırımı” operasyonu başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun DAİŞ’in 26 Aralık’ta Rakka’ya düzenlediği saldırıya bir cevap olduğu kaydedildi.
DSG ayrıca yeni yılda da DAİŞ’e yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.
26 Aralık’ta Rakka’nın Diri ilçesinde DSG karargahına düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti.