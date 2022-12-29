DSG ve Uluslararası Koalisyon’dan ortak operasyon

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Uluslararası Koalisyon güçleri Rojava’nın Haseke kentinin Til Hamis ve Hol bölgelerinde uyuyan DAİŞ hücrelerine yönelik yeni bir operasyon başlattı.