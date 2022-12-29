Politika

DSG ve Uluslararası Koalisyon’dan ortak operasyon

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Uluslararası Koalisyon güçleri Rojava’nın Haseke kentinin Til Hamis ve Hol bölgelerinde uyuyan DAİŞ hücrelerine yönelik yeni bir operasyon başlattı.
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kürdistan DSG Uluslararası Koalisyon Operasyon DAİŞ Haseke

HABER MERKEZİ

DSG tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon Güçleri’yle birlikte Til Hamis ve Hol bölgelerinde DAİŞ'in uyuyan hücrelerine “Cizire Yıldırımı” operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun DAİŞ’in 26 Aralık’ta Rakka’ya düzenlediği saldırıya bir cevap olduğu kaydedildi.

DSG ayrıca yeni yılda da DAİŞ’e yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

26 Aralık’ta Rakka’nın Diri ilçesinde DSG karargahına düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

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