Peşmerge Güçleri’nden Qereçox Dağı çevresinde operasyon

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Güçleri 14. Piyade Tugayı’nın Qereçox Dağı çevresinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

14. Piyade Tugayı’nın, söz konusu operasyon kapsamında Qereçox Dağı çevresindeki Gawir, Kendal, Girdeşin, Melk Axa ve Kepenereş köylerine gittiği ifade edildi.

Operasyonun amacının DAİŞ’e ait üs ve barınakları imha etmek, örgüt mensuplarının faaliyetlerini sürdürdüğü şüphelenilen köylerde güvenliği ve barışı sağlamak olduğu vurgulandı.

16 Ekim 2017’den sonra Peşmerge Güçleri’nin bölgeden çekilmesi ve yaşanan güvenlik boşluğunu fırsat bilen DAİŞ, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde saldırılarını arttırdı.

Güvenlik boşluğu sorununun çözülmesi için Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında görüşmeler devam ediyor.