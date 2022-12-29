Gözlemevi: Türkiye Haseke’nin 4 köyünü bombaladı

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), TSK’ya ait savaş uçaklarının Rojava’nın Haseke kentinin Zirkan ilçesine bağlı Muharmala, Bobi, Niwehat ve Dada Abdullah köylerini bombaladığını açıkladı.

Gözlemevi, söz konusu saldırılarda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı konusunda bilgi vermezken, köylülerin daha güvenli alanlara gittiğini aktardı.

TSK, Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği bölgeleri zaman zaman hedef alıyor.