Mbappe’den Dünya Kupası ve Messi açıklaması

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PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Neymar'ın kırmızı kart gördüğü Strasbourg karşılaşmasının son dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

"KARMAŞIK SAATLERDİ"

Karşılaşma sonrası konuşan Mbappe, "Dünya Kupası'ndan sonra günlerin nasıldı?" sorusuna, "Karmaşık saatlerdi ama bir galibiyetten sonra yeniden bağ kurmak, taraftarlarla, kulüple, takım arkadaşlarıyla bağ kurmak iyi hissettiriyor. Kazanırken bunu yapmak her zaman daha kolaydır" yanıtını verdi.

"HEMEN TATİLE GİTMEK İSTEMEDİM"

Mbappe, "Emin olun Dünya Kupası'ndan sonra ne olursa olsun geri döneceğimi söyledim çünkü kendimi iyi hissettim, oynamaya devam etmek istedim, hemen tatile gitmek istemedim. Önümüzde önemli maçlar var, hoca 'Merak etme' dedi ve ben bu akşam kadroya alındım" ifadelerini kullandı.

"SİNDİRİLECEĞİNİ HİÇ SANMIYORUM"

"Finaldeki bu mağlubiyeti sindirdin mi?" sorusuna Mbappe, "Sindirileceğini hiç sanmıyorum. Finali unutamayacağım. Yenilgimizden PSG sorumlu değil. Mümkün olduğunca pozitif, mümkün olan en iyi enerjiyle geri dönmeye çalıştım. Çılgın bir maç oynamıyorum ama buna inanmaya, zorlamaya devam ettim çünkü hiçbir şey olmadan durumu tersine çevirebileceğimizi biliyordum ve maçın çok geç saatlerinde yaptığımız da buydu. Çok mutluyuz" dedi.

"KUTLAMALAR BENİM SORUNUM DEĞİL"

"Messi'nin tavırlarına ve Martinez'in Arjantin'in kutlamaları hakkında ne düşünüyorsun?" diye sorusu üzerine ise Mbappe şöyle konuştu:

"Maçtan sonra onunla sohbet ettim, tebrik ettim çünkü bu onun için hayatının maçıydı. Benim için de, ama başarısız oldum, bu yüzden her zaman iyi bir oyuncu olmalısın. Kutlamalar benim sorunum değil. Enerjinizi böyle boş şeylere harcamamalısınız, benim için önemli olan kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaktır. Maçları kazanmaya ve tekrar gol atmaya başlamak için Leo'nun geri dönmesini bekleyeceğiz."