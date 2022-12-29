Politika

ENKS: KDP-S üyelerinin kaçırılmasından PYD sorumlu

ENKS, KDP-S üyelerinin kaçırılmasından PYD’nin sorumlu olduğunu açıkladı.
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kürdistan PYD ENKS Rojava kaçırılma

HABER MERKEZİ

Suriye'deki Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) Bölge Meclisi Üyesi Bilind Mela İsmail ve KDP-S Merkez Komite Üyesi Hüseyin Süleyman’ın kaçırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

KDP-S üyelerinin kaçırılmasını kınayan ENKS, bu olaydan PYD’nin sorumlu olduğunu ve böylesi faaliyetlere son verilmesi gerektiğini belirtti. 

ENKS açıklamasında, parti üyelerinin kaçırılmasının Kürtler arası birliği hedef aldığı ve Rojava’dan daha fazla insanın göç etmesine sebep olduğuna dikkat çekti.  

ENKS, son olarak Suriye ve Rojava meselesiyle ilgilenen devlet ve insan hakları örgütlerinin böylesi kaçırılma olaylarına son vermeleri için çağrıda bulundu.

Daha önce de birçok kez ENKS üyeleri Özerk Yönetim’e bağlı asayiş güçleri ile PYD’ye bağlı gruplar tarafından kaçırılmış, parti ofisleri ateşe verilmişti.

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