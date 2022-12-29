Kiev Belediye Başkanı: Rus saldırıları sonucu 3 sivil yaralandı

HABER MERKEZİ

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda kente fırlatılan 16 Rus füzesinin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.

Füze saldırılarında başkentteki bazı evlerin hasar aldığını belirten Kliçko, saldırılarda 3 sivilin yaralandığını kaydetti.

“RUSYA’NIN FIRLATTIĞI 69’DAN FAZLA FÜZENİN 54’Ü HAVADA İMHA EDİLDİ”

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Oleksiy Gromov, Rus ordusunun ülkeye 69'dan fazla füze fırlattığını, 54'ünün savunma güçlerince havada imha edildiğini belirtti.

Gromov, "Düşman, (Ukrayna'nın) doğu, orta, batı ve güney bölgelerindeki enerji ve kritik altyapı tesislerine hava ve deniz seyir füzeleri, S-300 ve S-400 uçaksavar füzeleri fırlattı. 54 füze, hava savunma sistemleri ile imha edildi" ifadelerini kullandı.