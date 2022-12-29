Politika

DAİŞ Rakka’da Asayiş Güçlerine saldırdı

DAİŞ’in Rakka’da Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş Güçlerine yönelik düzenlediği saldırı 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
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suriye DAİŞ Rakka DSG saldırı

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü DAİŞ’in bugün Rakka’da Asayiş Güçlerine yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. 

Saldırının DAİŞ’in 26 Aralık’ta Rakka’da gerçekleştirdiği ve 3’ü DSG savaşçısı 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının ardından gelmesi dikkat çekti.

Diriye Mahallesi'nde DSG’nin kontrol ettiği hapishanelerde bulunan DAİŞ mensupları buradan kaçarak saldırı düzenlemişlerdi.  

Gözlemevinin verdiği bilgiye göre, 2022'nin başından bu yana DAİŞ mensupları tarafından DSG’nin kontrolündeki bölgelerde 199 saldırı gerçekleştirildi.

Ayrıca bu saldırılarda 54 sivil ve 89 DSG savaşçısı ile Asayiş mensubu hayatını kaybetti.

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