İmamoğlu davasında yeni gelişme: Savcılık cezanın bozulmasını istedi

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “YSK üyelerine hakaret" iddiasından verilen hapis cezasına ilişkin dosyada önemli bir gelişme yaşandı.

Savcılık, kararın "usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle" istinafa başvurdu. Savcılığın dilekçesinde cezanın yanlış hesaplandığı ifade edildi.

Cumhuriyet Savcısı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

Savcılığın dilekçesinde, kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı bulunduğu belirtilerek düzeltilerek onanması talep edildi.