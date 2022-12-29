Kürdistan'ın birçok ürünü Arap, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İhracatçılar ve İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Şeyh Abdurrahman, bugün düzenlediği basın toplantısıyla Kürdistan Bölgesi'ndeki fabrika ve şirket sayısını açıkladı.

Abdurrahman, şu ana kadar 150 ürünün gıda ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayacak seviyeye ulaştığını belirtti.

Abdurrahman, her bir ürünün iç talebin yüzde 25'ini karşılaması halinde Kürdistan Bölgesi’nin ürünlerinin korunacağını ve yurt dışından ithal edilen ürünlere gümrük ve daha yüksek vergiler uygulanacağını, böylece yerli ürünlerin üretimin devam edeceğini söyledi.

Abdurrahman, Kürdistan Bölgesi'nde bugüne kadar 150 ürünle yurt içi ihtiyacının yarısını karşıladığını, bu yıl sadece 16 milyar dolar değerinde mal ithal edildiğini kaydetti.

Abdurrahman, ihraç edilen tarım ürünleri arasında ananas, armut, incir, üzüm ve balın Fransa, İtalya, İsveç, İngiltere, Almanya, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere gönderildiğini açıkladı.

Abdurrahman, Katar, BAE, İngiltere ve Kuveyt'e de 1500 ton nar ihraç edildiğini kaydetti.

Sağlık alanındaki gelişmelere de değinen Abdurrahman, “Awamedica şirketi yurt dışına 13 çeşit ilaç ihraç etmiştir” dedi.

Abdurrahman şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi'nde bir kısmı ürünlerini Irak'ın orta ve güney şehirleri ile Suriye, Lübnan, Filistin ve Afrika ülkelerine ihraç eden 16 araç yağı fabrikası bulunmaktadır. Maden suyu da Dubai, İngiltere, İsveç ve diğer ülkelere ihraç edilmektedir. İnşaat açısından da, Kürdistan Bölgesi'nde toplam 15 milyon ton ürün üreten ve Irak'ın orta ve güney illerine 10 milyon ton gönderen çok sayıda çimento fabrikası bulunmaktadır.”