Politika

Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti güvenoyu aldı

İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.
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ortadoğu İsrail Binyamin Netanyahu hükümet güvenoyu

HABER MEKREZİ

İsrail Meclisinde, Likud Partisi lideri Netanyahu öncülüğündeki İsrail'in 37’nci hükümeti için güven oylaması oturumu yapıldı.

Oturumdaki oylamada, Netanyahu'nun 120 sandalyelik Meclise sunduğu koalisyon hükümeti milletvekillerinin 63'ünün kabul oyunu alarak güvenoyuna sahip oldu. Oturumda 54 milletvekili ise ret oyu kullandı.

Böylelikle İsrail'de şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık görevi yapan Netanyahu, siyasi kariyerinde 6. kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

Meclisteki oturumda Likud milletvekili Amir Ohana da Meclis Başkanlığına seçildi.

Tamamen sağ partilerden oluşan Netanyahu'nun kabinesi, 5'i kadın 30 bakandan oluşuyor.

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

Sandık sonuçlarına göre Netanyahu başkanlığındaki Likud Partisi 32, Dini Siyonizm Partisi, Yahudi Gücü ve Noam'ın oluşturduğu Dini Siyonizm Listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 sandalye elde etmişti.

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