Pele hayatını kaybetti

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Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan Pele bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pele'nin Brezilya'da Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane taburcu edildikten sonra yaptığı açıklamada, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

PELE KİMDİR

Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele 23 Ekim 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele kariyeri boyunca hazırlık maçlarıda dahil çıktığı 1363 maçta attığı 1279 gol ile Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır.

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele FIFA tarafından "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir. Pele 2000 yılında Diego Maradona ile beraber FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.