İran, İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone’nin İtalyan yetkililerinin İran'a yönelik açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.

Büyükelçi Perrone'ye konudan duyulan rahatsızlıktan dolayı nota verildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bazı İtalyan yetkililerin İran’ın içişlerine müdahaleci eylemleri bu ülkenin büyükelçisine iletilmiş ve insan haklarına ilişkin seçici ve ikili yaklaşımların İran İslam Cumhuriyeti açısından kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır. Karşı taraf ise yasa dışı yaptırımlar uygulayarak milletin haklarını çiğnemiş ve İran halkının çıkarlarını ciddi şekilde zedelemiştir" denildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın Roma Büyükelçisi Mohammad Reza Sabouri’yi İran’daki idam cezalarına ve gösterilere yönelik şiddete tepki olarak dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İtalya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) pek çok ülkeyle idam cezasının kalkması konusunda bir moratoryum lehinde birleştiğini anımsatan Tajani, hiçbir makamın bir mahkumun canına kıymasında söz sahibi olmayacağını, buna ciddi suçların da dahil olduğunu kaydetmişti.

İdam cezasının İtalya ve Avrupa için "geri dönüşü olmayan bir çizgi olduğunu" belirten Tajani, "Ya infazlar ertelenir ya da olanları şiddetle kınamaya devam ederiz. Basın özgürlüğünü, protesto hakkını ve insan haklarını savunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.