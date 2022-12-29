Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya: İstifanı bekliyorum

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımda "Neyin diyeti, neyin yalanı?" diyerek "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'nun kendisini aradığı yönündeki iddialarını yineleyen Soylu'ya, İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" diyerek Soylu'yu istifaya çağırdı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında ‘terör soruşturması’nda geçen iddiaları reddetmişti. Soylu da, İmamoğlu’nun dediklerine cevap vermek amacıyla basın toplantısı düzenlemişti.

Soylu, İmamoğlu’nun geçmiş dönemde kendisinden yardım istediğini şu sözlerle iddia etmişti:

“İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun’ diye bir ricası da olmuştur. Ama ‘Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız’ dedik ve yaptık.”

Soylu’nun bu iddiasından dakikalar sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan İmamoğlu, şunları yazmıştı:

“Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan.”

SOYLU YAYINDA KARŞILIK VERDİ

İmamoğlu’nun bu tweet’inin ardından Soylu, canlı yayındayken karşılık verdi ve bu kez de şu iddiada bulunmuştu:

“Bu yardımların kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra çok doğal olarak bu yardım toplanan paralara el konuldu. İBB başkanı beni aradı, ‘CHP zaten bana karşı, biz hemşeriyiz ne olur beni onlara ezdirme.’ Bunu elbette söyleyemez. Sonra aramızda bir telefon görüşmesi daha geçti. Ondan sonra CHP Genel Merkezi’ne ‘İçişleri bakanı böyle böyle söyledi’ diye beni şikayet etti.”