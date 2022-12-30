Politika

ABD’den Ankara-Şam görüşmesi mesajı: Esad zulmü değerlendirilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Moskova’da gerçekleştirilen Türkiye-Suriye-Rusya görüşmesiyle ilgili, “Devletlere, Esad rejiminin son 10 yıl içinde Suriye halkına uyguladığı zulmü dikkatle değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ankara Suriye Şam Rusya Moskova Hakan Fidan Hulusi Akar

HABER MERKEZİ

Ankara-Şam-Moskova arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili VOA Türkçe’nin sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, bu konudaki politikalarının değişmediğini vurguladı.

Sözcü, “ülkelerin ilişkilerini geliştirmelerini ve Beşar Esad’a eski gücünü kazandırmak için desteklerini ifade etmelerini desteklemediklerini” söyledi.

Söz konusu görüşmeye dair haberleri takip ettiklerini dile getiren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Devletleri, Beşar Esad rejiminin son 12 yılda Suriye halkına uyguladığı zulmü ve rejimin, Suriye halkının hayat kurtarıcı insani yardıma ve güvenliğe erişimini engellemeye devam etmesini dikkatle değerlendirmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Değerlendirmede, “Suriye halkı yaklaşık 12 yıldır süren savaşın acısını çekmeye devam ederken, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüme yönelik desteğimiz sürüyor. Kalıcı bir siyasi çözümün ulaşılabilir olmasını sağlamak için müttefiklerimiz, ortaklarımız ve BM ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Ankara ile Şam arasında 11 yıl sonra ilk resmi temas için önceki gün Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Akar, “Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlanabileceğini değerlendiriyoruz” demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Moskova'daki görüşmenin bir yol haritası üzerinden anlaşmak için önemli olduğunu ifade etmişti.

Çavuşoğlu, Suriye'nin isteklerinin ilerleyen görüşmelerde belli olacağını kaydederek, “Suriye ile görüşmeler terörle mücadelemize engel değil” şeklinde konuşmuştu.

Çavuşoğlu, Arap basınında çıkan “Esad’la 10 gün önce Lazkiye’de görüştüğü” iddialarını ise yalanlayarak, “Esad ile hiçbir bakanın görüşmediğini” söylemişti.

 

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