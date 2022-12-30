Politika

3 ilde DAİŞ operasyonu

Mersin, Adana ve Çanakkale’de DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen biri Fransa uyruklu 11 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

ADANA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DAİŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

10 ayrı adrese TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince baskın yapıldı.

TEM şubesi ekipleri baskın yapılan adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ÇANAKKALE

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca DAİŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (Kaynak: AA)

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