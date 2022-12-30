Irak: İç göçmenlerin kaldığı tüm kamplar 6 ay içinde kapatılacak

ERBİL (K24)

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik, basına yaptığı açıklamada, hükümetin yeni yıl planlaması çerçevesinde ülkedeki iç göçmenlerin bulundukları kampların yaklaşık 6 ay içinde kapatılacağını ve göçmenlerin evlerine geri gönderileceğini belirtti.

Bu uygulamanın sadece Göç ve Göçmenler Bakanlığı'nın görevi olmadığına dikkat çeken Faik, diğer bakanlıkların da projeye destek vereceğini ve göçmenlerin geri dönecekleri yerlerde onlara gereken olumlu hayat şartlarının sağlanacağını kaydetti.

Terör örgütü DAİŞ’in saldırıları sırasında kullanılmaz hale gelen göçmenlere ait yerlerin altyapılarının yeniden imar edilmesi gerektiğini vurgulayan Faik, "Göçmenlerin bölgelerinde altyapı, su, elektrik ve belediye hizmetleri bir an önce sağlanmalı. Önümüzdeki 6 ay içinde ilgili bakanlıklar mutlaka görevlerini yerine getirmeli. Göçmenlerin geri döndükleri bölgelerde güvenliğin de en iyi şekilde sağlanması gerekiyor" dedi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Cihangir de Kürdistan Bölgesi’nde 26, Musul'da ise 1 kampın bulunduğu bilgisini verdi.

Süleymaniye'de 4, Erbil'de 6 ve Duhok'ta 16 kampın bulunduğu aktaran Cihangir, bu kamplarda toplam 37 bin göçmen ailenin kaldığını söyledi.

Bu kamplarda en çok Şengal’de gelenlerin kaldığını belirten Cihangir, bunların sayılarının yaklaşık 27 bin aile olduğuna dikkat çekti.