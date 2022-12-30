Altılı Masa anketi: En çok hangi partiler aday bekliyor?

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MetroPOLL araştırma, 13-18 Aralık'ta 2 bin 77 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Anket şirketi, katılımcılara, "Altı Masa'nın öncelikle ele alması gereken konu hangisidir?" diye sordu.

Ankete katılan yüzde 45,6 "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 36,4'ü, "Seçim sonrası hükümet hazırlıkları yapmak" dedi.

Katılımcıların yüzde 18'i ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

İYİ Partililerin yüzde 54,2'si de "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" dedi.

CHP'lilerin yüzde 48,5'i, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.

Ankete katılan AK Partililer yüzde 44,3'ü "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" dedi.

HDP'lilerin yüzde 45,2'si "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.

MHP'lilerin yüzde 50,5'i de "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.

ERDOĞAN, 4 ADAY KARŞISINDA KAYBEDİYOR: İMAMOĞLU OYUNU YÜZDE 7,7 ARTIRDI

Öte yandan MetroPoll Araştırma’nın son anketine göre, Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 4 aday karşısında seçimi kaybediyor.

Prof. Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma, yılın son anketini tamamladı. Araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde adayların ne kadar oy alacakları ölçüldü.

Buna göre Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışırsa:

Erdoğan yüzde 36, Yavaş yüzde 51.2 oy alıyor.

Geçen ay ise bu rakam yüzde 39.7’ye yüzde 46.4’tü.

Erdoğan 3.7 puan düşerken, Yavaş ile 4.8 puan yükseldi.

Bu ay kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 12.9’u buluyor.

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışırsa:

Erdoğan yüzde 38.2, İmamoğlu yüzde 50.6 oy alıyor.

Geçen ay bu rakam yüzde 42’ye yüzde 42.9’du.

Erdoğan 4.2 puan düşerken, İmamoğlu 7.7 puan yükseldi.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 11.1’de kalıyor.

Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığında:

Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 44.9 oy alıyor.

Geçen ay bu rakam yüzde 44.5’e yüzde 39.4’tü.

Erdoğan 4.3 puan düşerken, Kılıçdaroğlu da 5.1 puan yükseldi.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 15’e çıkıyor.

Erdoğan ile Meral Akşener yarıştığında:

Erdoğan yüzde 41.1, Akşener yüzde 42.9 oy alıyor.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 16.