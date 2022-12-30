Türkiye’nin dış borcu açıklandı

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin dış borcu ile ilgili bilgilere yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Brüt Dış Borç Stoku', 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 442,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise yüzde 52,6 olmuştur. Aynı tarihte, 'Türkiye Net Dış Borç Stoku' ise 220,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 26,2 olmuştur.

‘AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku', 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 4.351 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 34,8 olmuştur. Aynı tarihte, 'Kamu Net Borç Stoku' ise 2.297 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 18,3 olmuştur.

Hazine garantili dış borç stoku 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 15,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."