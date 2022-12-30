Diyarbakır'da DAİŞ operasyonu: 12 gözaltı
HABER MERKEZİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAİŞ'e yönelik operasyon düzenledi.
Kentte sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere "şafak baskını" gerçekleştiren ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. (Kaynak: AA)