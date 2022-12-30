Politika

Diyarbakır'da DAİŞ operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.
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kürdistan şafak baskını Diyarbakır DAİŞ

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAİŞ'e yönelik operasyon düzenledi.

Kentte sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere "şafak baskını" gerçekleştiren ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. (Kaynak: AA)

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