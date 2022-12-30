Politika

Stoltenberg’ten Ukrayna'ya silah desteğini artırma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine Ukrayna'ya silah desteğini artırma çağrısı yaptı.
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Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
dünya Jens Stoltenberg NATO Ukrayna Rusya çağrı destek

HABER MERKEZİ

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Stoltenberg, "Müttefikleri daha fazlasını yapmaya çağırıyorum. Ukrayna'nın üstün geldiğinden ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kazanmadığından emin olmak tüm güvenlik çıkarlarımıza" dedi.

Ukrayna'nın mevcut sistemler için yeterli mühimmat almasının daha önemli olduğunu söyleyen Stoltenberg, mühimmat ve yedek parça ihtiyacını 'muazzam' şeklinde niteledi.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya askeri desteğin 'barışa giden en kestirme yol' olduğunu ifade ederek, "Çoğu savaşın müzakere masasında sonlandığını biliyoruz. Muhtemelen bu (Rusya-Ukrayna) savaş da öyle olacak. Ukrayna'nın bu müzakerelerde neler başarabileceğinin askeri duruma bağlı olduğunun da farkındayız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı liderlere çeşitli silahlar ve hava savunma sistemleri tedarik etmeleri talebinde bulunmuştu.

Bunun yanı sıra ABD de geçen hafta Patriot hava savunma sistemi de dahil olmak üzere Kiev yönetimine yaklaşık 2 milyar dolarlık ilave askeri yardım tahsis etmişti.

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