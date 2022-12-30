'Ronaldo Suudi Al Nassr takımıyla 75 milyon dolarlık sözleşme imzaladı'

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CBS Sports'un cuma günü kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, sözleşmenin süresinin 2 buçuk yıl olduğu belirtildi.

Al Nassr kulübünün haberi cumartesi günü Al Khaleej ile deplasmanda oynanacak maçın ardından duyuracağı ifade edildi.

Portekiz milli takımının kaptanı 37 yaşındaki yıldız futbolcu kasım ayında Manchester United kulübüyle bağlarını koparmıştı. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gideceği yönünde söylentiler dolaşıyordu.

Suudi Arabistan'ın en başarılı kulüplerinden biri olan Al Nassr, en sonuncusu 2019 yılında olmak üzere dokuz kez ülkenin en üst liginin şampiyonu olmuştu.

Hem 2020 hem de 2021 yıllarında Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanan takım, daha önce Roma, Marsilya ve Lyon futbol kulüplerinin de teknik direktörlüğünü yapan Fransız teknik adam Rudi Garcia tarafından yönetiliyor.