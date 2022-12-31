Suriye medyası: Türkiye güçlerini Suriye topraklarından çekiyor

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Suriye hükümetine bağlı El Vatan gazetesi, Türkiye ve Suriye arasında görüşmelerin 11 sene sonra tekrar başlamasının ardından önemli konularda uzlaşı sağlandığını yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Moskova’da gerçekleşen Türkiye, Rusya, Suriye üçlü toplantısında, Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve Suriye’nin egemenliğine saygı göstermesi konularında mutabakata varıldığı kaydedildi.

Ayrıca M4 karayolunun açılması konusunda da anlaşma sağlandığı bildirildi.

Toplantıda, PKK’nin Türkiye ve Suriye açısından tehdit oluşturduğuyla ilgili de ortak görüş ortaya çıktığı ifade edildi.

Habere göre bu mutabakatın hayata geçirilmesi ve denetimi için özel bir komisyon kuruldu ve komisyon daha fazla koordinasyon için toplantılar yapacak.

28 Aralık’ta Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Ankara’dan Rusya’nın başkenti Moskova'ya giderek, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya gelmişti.