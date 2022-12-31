Ukrayna: Düşmanı yenmek için gücümüz yeter

HABER MERKEZİ

Zalujnıy, geç saatlerde paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek Noel'i kutladı.

Ülkesinde savaşın sürdüğüne dikkati çeken Zalujniy, savaş nedeniyle halkın zor günleri yaşadığını kaydederek, "Bu Noel'in gözyaşı tadı ve kan rengi var" dedi.

Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın ülkesine savaş açtığını belirterek, "Savaşı biz seçmedik. Ama mücadeleyi kabul ettik. Ve Tanrı bizim tarafımızda. Ancak, düşmanı yenmek için gücümüz yeter. Bir millet mücadelenin içinde doğar" ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY: CEPHEDE YAVAŞ YAVAŞ İLERLEDİĞİMİZ ALANLAR DA VAR

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajda, ordu ve güvenlik güçlerinin yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki durumu ele aldıklarını, bu yıl buna benzer toplam 45 toplantı yaptıklarını aktarmıştı.

En şiddetli çatışmaların Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk tarafındaki şehir ve yerleşim yerlerinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Genel olarak pozisyonlarımızı koruyoruz. Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, güvenlik toplantısında Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının artırılması konusunu değerlendirdiklerini, bu yıl söz konusu sistemleri daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetmişti:

"Ancak gelecek yıl Ukrayna hava savunması daha da güçlenecek, daha da etkili olacak. Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir ve bu sadece ülkemiz için değil, tüm kıta için bir güvenlik garantisi olacaktır."