Politika

AK Partili Zengin: Seçim 30 Nisan'da değil

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim takvimine ilişkin olarak gündeme gelen 30 Nisan tarihini yalanladı.
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Özlem Zengin (Foto: AA)
Özlem Zengin (Foto: AA)
türkiye Özlem Zengin seçim

HABER MERKEZİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Habertürk'te katıldığı programda Seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zengin, 30 Nisan 2023'te seçim olacak iddiasını "kesinlikle doğru değil" diyerek yalanladı.

Zengin ayrıca bir diğer iddia için de "14 Mayıs muhtemel tarihlerden bir tanesi ama bizim belirlediğimiz, 'Şu tarih olsun' dediğimiz bir tarih söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin şunları söyledi:

"Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak."

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