Politika

Suriye’de son 24 saatte DAİŞ saldırıları: 22 ölü

DAİŞ mensuplarının Suriye çöllerinde rejim güçlerine ve ona bağlı milis güçlerin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye DAİŞ Saldırı Deyr ez-Zor SOHR Gözlemevi Palmira rejim güçleri

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), DAİŞ hücrelerinin son zamanlardaki saldırılarına dikkat çekti.

Gözlemevi’nin aktardığı bilgilere göre DAİŞ’liler, son 24 saatte Palmira çölündeki Suriye rejim güçlerine ait bir askeri üsse, Deyr ez-Zor’daki bir petrol sahasına ve ülkenin güneyindeki savunma kuvvetlerine ait bir üsse saldırdı.

Söz konusu saldırılarda 12’si petrol sahası işçisi, 5’i rejim güçleri mensubu, 5’i de savunma kuvvetleri mensubu olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi, 2022’nin başından bu yana Suriye çöllerindeki askeri operasyonlarda ve saldırılarda 454 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Buna göre 166 DAİŞ mensubu Şam rejimi güçleri ve Rus hava saldırılarında öldürüldü. 271 kişi de İran destekli milis güçler ya da Suriye silahlı gruplarınca düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv