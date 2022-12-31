Suriye’de son 24 saatte DAİŞ saldırıları: 22 ölü

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), DAİŞ hücrelerinin son zamanlardaki saldırılarına dikkat çekti.

Gözlemevi’nin aktardığı bilgilere göre DAİŞ’liler, son 24 saatte Palmira çölündeki Suriye rejim güçlerine ait bir askeri üsse, Deyr ez-Zor’daki bir petrol sahasına ve ülkenin güneyindeki savunma kuvvetlerine ait bir üsse saldırdı.

Söz konusu saldırılarda 12’si petrol sahası işçisi, 5’i rejim güçleri mensubu, 5’i de savunma kuvvetleri mensubu olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi, 2022’nin başından bu yana Suriye çöllerindeki askeri operasyonlarda ve saldırılarda 454 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Buna göre 166 DAİŞ mensubu Şam rejimi güçleri ve Rus hava saldırılarında öldürüldü. 271 kişi de İran destekli milis güçler ya da Suriye silahlı gruplarınca düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.