Başkan Barzani’den yeni yıl mesajı: İnsanlığa barış getirsin

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Mesud Barzani, “Kürdistan, Irak ve dünya halklarının yeni yılı kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Başkan Barzani mesajının devamında, “2023 yılının tüm insanlığa barış ve refah getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Happy New Year to the people of Kurdistan, Iraq and the rest of the world. I pray to Almighty God that 2023 will bring humanity in its entirety more peace and prosperity.