Politika

Başkan Barzani’den yeni yıl mesajı: İnsanlığa barış getirsin

Başkan Barzani, yayımladığı mesajla Kürdistan, Irak ve dünya halklarının yeni yılını kutladı.
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kürdistan Mesud Barzani yeni yıl

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Mesud Barzani, “Kürdistan, Irak ve dünya halklarının yeni yılı kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Başkan Barzani mesajının devamında, “2023 yılının tüm insanlığa barış ve refah getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Barzani mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yıl vesilesiyle sevgili Kürdistan vatandaşlarını en içten şekilde kutluyorum. Onurlu şehit aileler ve kahraman Peşmergeleri de tebrik ediyor, herkese iyilik ve güzellik diliyorum.

Bu vesileyle Kürdistan halkının barış ve birlikte yaşam kültürü mesajını vurguluyorum. Kürdistan halkı her zaman barış ve kardeşliğe inandı, sorunların diyalog ve anlayış diliyle, ırkçılıktan uzak bir şekilde çözülmesinden yana oldu.

Irak’taki siyasi süreçle ilgili de şu an Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasında sorunların çözümü için yeni bir durum söz konusu olduğu kanaatindeyiz. Irak’taki siyasi taraflar ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak federal hükümeti arasındaki anlaşmanın uygulanmasını da destekliyoruz.

Gelecek dönemlerde hükümetin atacağı adımlarla Irak’taki siyasi sürecin, anayasa çerçevesinde, Irak halklarının çıkarları doğrultusunda ve ortaklık, eşitlik ve uzlaşı prensipleri gözetilerek yürütülmesini bekliyoruz.

Son olarak yeni yılda, tüm Kürdistan ve Irak vatandaşlarına iyilik ve şans diliyor, bölgemizde ve tüm insanlığa barış ve refahın hakim olmasını temenni ediyorum.”

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