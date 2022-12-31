Rapor: İran’da bu yıl 565 kişi idam edildi

HABER MERKEZİ

İran İnsan Hakları Aktivistleri Derneği, ülkedeki hak ihlalleriyle ilgili 2022 raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu çalışma 267 kaynağı ve 13 bin 342 şikayeti kapsıyor.

Bu yıl İran’ın ulusal yapılarıyla ilgili olarak 205 ihlalin yaşandığını, 225 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin para cezasına çarptırıldığını bildiren dernek, dini kuruluşlarla ilgili de 199 insan hak ihlalinin raporlandığını aktardı.

Buna göre 140 kişi tutuklandı, 23 kişi para cezasına çarptırıldı ve bir kişiye kırbaç cezası verildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili de 6 bin 311 şikayetin yapıldığı kaydedildi. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında 22 bin 655 kişi gözaltına alındı, 711 kişi tutuklandı, 62 kişi para cezasına çarptırıldı ve 35 kişi kırbaç cezasına çarptırıldı. 37 kişi de sosyal haklardan mahrum bırakıldı.

Ayrıca meslek kuruluşlarına ilişkin olarak 2 bin 71 hak ihlali bildirimi yapıldı. Buna göre 309 kişi gözaltına alındı, 25 kişi tutuklandı ve bir kişi kırbaç cezasına çarptırıldı.

Bu arada raporda, 2022 yılında 565 kişinin idam edildiği, bunlar arasında 11 kadın ve 5 çocuk bulunduğu kaydedildi.

2021’de idam edilenlerin sayısı ise 92 iken, 2022 yılı biterken bu oran yüzde 88 artış gösterdi.