Doğu Kürdistan’da kanlı yıl: Yüzlerce Kürt öldürüldü, binlercesi tutuklandı

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Doğu Kürdistan’la (Rojhilat) ilgili gelişmeleri takip eden Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün 2022 yılı raporuna göre, Rojhilat ve İran’daki Jina Emini protestolarında 128 Kürt gösterici öldürüldü.

Rapora göre 34’ü cinayet, 15’i de uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla olmak üzere 52 Kürt idam cezasına çaptırılarak infaz edildi.

2022 yılında kolberler yine İran güçlerinin hedefindeydi. Bu yıl 46 kolber ile esnaf İran güçlerince öldürüldü, 244 kişi da yaralandı. 206 kolbere de hedef gözetilerek ateş açıldı.

Hengaw, 128 Kürt sivilin de İran güçlerinin açtığı ateş sonucu veya darp nedeniyle yaşamını yitirdi, 3 bin kişi de yaralandı. Bu kişilerden 10’u, son dönemdeki gösterilerde gözaltına alınırken, işkence nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ayrıca 37 Kürt vatandaş, sınır bölgelerinde mayın patlamaları nedeniyle zarar gördü, 6 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Kürdistan’daki cezaevlerinde 12’si işkence altında olmak üzere 19 mahkum yaşamını yitirdi. 5 mahkumun tıbbi yardım alamadığı için hayatını kaybettiği, 1 mahkumun da intihar ederek yaşamına son verdiği ifade edildi.

7 bin kişi İran güvenlik güçlerince gözaltına alınıp tutuklanırken, şimdiye kadar 2 bin 212 kişinin kimliği Hengaw tarafından doğrulanabildi. Tutuklanan kişilerin büyük bölümünün son dönemdeki gösterilere katılmak ve Kürdistan partileri adına siyasi faaliyet yürütmek suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Bu kişilerden 237’sinin kadın, 180’inin ise 18 yaş altı olduğu belirtildi. En çok tutuklama 865 kişi ile Sine vilayeti oldu.

155 Kürt aktivist İran mahkemeleri tarafından yargılandı; idam, hapis ve kırbaç gibi çeşitli cezalara çarptırıldı.

149 vatandaşa toplamda 333 yıl, 1 ay hapis cezası, 222 kırbaç cezası ve 2 idam cezası verildi.

Doğu Kürdistan’da 55 işçi de iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi.