Uluslararası Koalisyon: 2022’de 600’den fazla DAİŞ’li öldürüldü

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Rachel Jeffcoat, düzenlediği basın toplantısında 2022’deki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Rachel Jeffcoat, “Irak ve Suriye'deki ortaklarımız, DAİŞ’i yenmek için büyük bir kararlılık gösterdi. Örgüte karşı operasyonlarını artırdı” ifadelerini kullandı.

DAİŞ’in faaliyetlerini devam etmek için her türlü fırsatı kolladığı konusunda da uyarıda bulunan Jeffcoat, operasyonlarının süreceğinin altını çizdi.

Uluslararası Koalisyon yetkilisi, 2022 yılındaki operasyonlarda 600'den fazla DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü ve 374 kişinin tutuklandığını da söyledi.

Geçtiğimiz günlerde K24 yayınına katılan Rachel Jeffcoat, DAİŞ’in tamamen zayıfladığını vurgulamıştı.

CENTCOM: 2022’DE DAİŞ’E KARŞI 313 OPERASYON DÜZENLEDİK

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında DAİŞ’e karşı yürütülen faaliyetlerle ilgili verilere yer verilmişti.

2022 yılında DAİŞ’e karşı 313 operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu operasyonlardan 108’nin Suriye’de, 191’nin Irak’ta düzenlendiği ifade edilmişti.

Açıklamada “Irak’ta 220 DAİŞ mensubu öldürüldü, 159 DAİŞ’li yakalandı, Suriye’de ise 466 Di’li öldürüldü, 215 DAİŞ’li yakalandı” bilgisine yer verilmişti.