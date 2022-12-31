Hükümetten Süleymaniye’de saldırıya uğrayan genç kızla ilgili açıklama

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yaptığı yazılı açıklamada, “Süleymaniye’nin Hwane bölgesinde genç bir kızın saldırıya uğraması, yine geçtiğimiz günlerde Süleymaniye’de bir kadın tecavüze uğraması gibi utanç vericidir” ifadesini kullandı.

“Bu tür olaylar asla kabul edilemez” diyen Cotyar Adil, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti her türlü şiddet, insan hakları ve kadın hakları ihlalinin karşısındadır. Bu suçun failleri hakkında en kısa sürede yasal işlem yapılmalıdır” vurgusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dün Süleymaniye’nin Hwane semtinde bir genç kızın kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradığı anlara ilişkin görüntülerin yayımlanması toplumda büyük tepkiye yol açtı.

Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırının faillerinin bazılarında bıçak, hançer ve satır taşıdığı belirtildi.